Follia agli Internazionali: calpesta il prato e poi aggredisce lo steward!

ROMA - Il Tennis è uno sport che non prende ultras. Ma qualche esagitato in giro per i tornei del circuito lo si trova sempre. E’ accaduto ieri, agli Internazionali d’Italia BNL in corso al Foro Italico di Roma. Un uomo di 53 anni, di origini pugliesi, ha aggredito un uomo della security del torneo che lo aveva invitato a non calpestare le aiuole che sono presenti nell’area dello stadio del Tennis.