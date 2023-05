Fognini attacca l'arbitro contro Rune: "Come puoi dire che è fuori?". Bertolucci lo rimprovera

La polemica

Ma il tennista di Arma di Taggia non ci sta, contesta la chiamata da parte del giudice. "Come puoi dire che è fuori?”, ha urlato l’italiano rivolgendosi verso l’arbitro, incassando le critiche dell’ex azzurro Paolo Bertolucci, impegnato nel commento in tv. "Deve stare calmo - ha sottolineato l’ex tennista toscano - c'è ancora tutta la partita. Non ti puoi innervosire sempre per una palla”. Ma il tennista ligure ha continuato con il suo atteggiamento critico nei confronti del giudice di sedia: "It's unbelivable", "È assurdo!”.