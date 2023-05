"Testa di serie? No, testa di…". Le battute di Totti nella sfida a padel con Sinner

Parte un po’ tirato Francesco Totti, in campo e con il microfono perché l’archetto un po’ lo imbarazza e un po’ gli dà fastidio. Poi, con il passare dei minuti, si scioglie e regala battute di ogni tipo a chi assiste alla partita prima contro Sinner e poi contro Roberto Binaghi che sostituisce il campione azzurro che va ad allenarsi. Gli altri due giocatori sono Giulio Graziotti, che gioca, e vince, con Totti ed è nazionale di padel (“quanti anni hai Giù’? Ventiquattro? Io ce n’ho 60…") e Michele Bruno, anche lui nazionale. Quando, per i primi tre game, c’è Sinner, Totti è più contenuto, dice al tennista che sbaglia un colpo e ammette: “Ho fatto un casino” che “con il vetro è più dura”. Poi, con il passare dei minuti, si scioglie. E tutti i presenti al Foro Italico non solo apprezzano i colpi di Totti e degli altri, ma anche, se non soprattutto, le battute di quello che per grandi e piccoli è il Capitano. Totti saluta una suora che si commuove, scherza con Noemi in versione tifosa (“so’ morto”) e dice agli spettatori: “Se vedete una spalla è la mia, mo me esce”.