Tiafoe al cellulare prima della sfida con Musetti a Roma: la foto fa discutere

Le critiche sui social

Se il 21enne azzurro era concentrato prima dell'ingresso in campo al Foro Italico, il 25enne statunitense (n.12 al mondo) è stato infatti 'pizzicato' dalla telecamere mentre camminava dietro all'avversario con lo sguardo fisso sul suo smartphone, impegnato a digitare qualcosa sullo schermo. Un comportamento giudicato in maniera negativa da molti tifosi, secondo i quali in questo modo Tiafoe avrebbe mostrato così di 'snobbare' Musetti (n.19 Atp) e l'importanza del match, che mette in palio un posto negli ottavi del Masters 1000 capitolino.