Internazionali d'Italia, Sonego ko con Tsitsipas: è fuori ai sedicesimi

Lorenzo Sonego ko ai sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia . Il tennista azzurro, numero 48 del ranking, è stato battuto da Stefanos Tsitsipas , numero 5 della classifica Atp , con il punteggio di 6-3 7-6 (3) in 2h e 5 '. Il match era stato sospeso ieri sera per pioggia con il greco avanti di un set.

Le parole di Tsitsipas

Dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego ai sedicesimi di finale, Stefanos Tsitsipas ha ammesso ai microfoni di Sky Sport: "Ho capito subito che oggi Sonego era un giocatore diverso rispetto a ieri, ho giocato con pazienza per fare in modo che non entrasse in partita".