Ruud attacca Rune: "Il problema fisico? Mi auguro che non sia come penso"

Le parole di Ruud su Rune dopo il ko a Roma

Ruud ha accarezzato il sogno della finale e magari di vincere il primo Masters 1000 della carriera (per ora ha in bacheca solo titoli degli Atp 250): "Sentivo che la conclusione era vicina. Mi sbagliavo: ho commesso qualche errore e Rune è rientrato. Poi lui ha giocato meglio di me nel terzo, più aggressivo. Io invece ho servito male". Ma al norvegese non sembra essere andato giù l'intervento del fisioterapista chiamato dal suo avversario in momento cruciale della partita: "Voglio sperare che avesse davvero un problema - ha detto Ruud - ma se aveva male, quell’intervento è stato provvidenziale perché poi ha servito benissimo in tutto il resto dell'incontro. C'è questa regola che forse andrebbe in qualche modo rivista, perché a molti dà fastidio una interruzione prima di andare a servire in un momento delicato".