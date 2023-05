Medvedev balla dopo la vittoria: la provocazione a Tsitsipas è evidente

ROMA - Si è concluso un altro capitolo della rivalità tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas , con il russo che ha conquistato un posto nella finale degli Internazionali d'Italia battendolo in due set con un doppio 7-5. Un match emozionante e condizionato anche da polemiche per le condizioni del campo e le tante interruzioni del gioco. Le provocazioni tra i due rivali sono proseguite anche dopo il decisivo match point , dopo Medvedev si è lasciato andare ad un gesto particolare.

Ruud attacca Rune: "Il problema fisico? Mi auguro che non sia come penso"

Medvedev provoca Tsitsipas: balletto in campo!

Chiusura perfetta sul match point, con Daniil Medvedev che ha improvvisato un simpatico balletto davanti agli spettatori, divertiti, del Centrale. Una danza che, però, sa anche di provocazione contro Stefanos Tsitsipas, che a sua volta aveva fatto lo stesso proprio contro il russo dopo la sua vittoria a Cincinnati 2022. Possibile dunque che Medvedev abbia voluto "restituire" al greco la provocazione lanciata tempo fa.

Medvedev e Tsitsipas, una forte rivalità

Il russo e il greco non hanno mai nascosto di non sopportarsi a vicenda. Il tutto è iniziato nel 2018, al torneo di Miami, dove Tsitsipas insultò Medvedev con il russo che gli intimò di tenere la bocca chiusa, rinfacciandogli scorrettezze come la lunga pausa “toilet”. Da allora ogni loro partita è stata caratterizzata da da forti emozioni e polemiche. Qualche giorno fa si sono incrociati sul ponte che collega delle parti dell’impianto del Foro Italico: nemmeno un saluto tra i due. Ora un nuovo capitolo di questa forte rivalità.