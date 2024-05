Djokovic show a Roma: il bel gesto con i bambini e le risate con il tennista italiano

Djokovic a Roma , ed è subito show. Nole è riuscito a trasformare il primo allenamento al Campo Centrale del Foro Italico in uno spettacolo bello e divertente. Il numero uno al mondo si è reso protagonista anche di un bel gesto con dei bambini. Durante la prima pausa, intorno alle 19.50, alcune persone stava andando via e Djokovic gli ha gridato in italiano: “No aspettate, dove andate”. A quel punto un altro gruppo di bambini gli ha urlato dalla tribuna: “Nole, noi dobbiamo andar via”. Djokovic si è alzato ed è andato a firmare autografi e scattare selfie, prima di riprendere l’allenamento. Un bambino gli ha chiesto l’asciugamano che indossava sul collo, Djokovic se l’è tolto, l’ha firmato e glielo ha regalato.

Djokovic, allenamento tra risate e scherzi con l'Italiano Salomone

Il serbo poi si è messo a scherzare con Federico Salomone, il tennista italiano numero 1499 nel ranking Atp che palleggiava con lui e che ha vissuto un sogno. Dopo avergli fatto una palla corta gli ha detto: “Quanti anni hai? 22. Allora a 22 anni dovresti correre a prenderla”. Dopo la seconda ha scherzato ancora: “Se te ne faccio un’altra fai 10 minuti di corsa”. Ci ha provato, ma non gli è venuta. Il pubblico ha apprezzato e ha cominciato a scherzare con Djokovic: “Quanto vuoi per una lezione?”, ha gridato uno spettatore. "Sei tu la nuova NextGen", gli ha detto una fan facendolo sorridere. Dopo 50 minuti di spettacolo puro per i pochi fortunati sul Centrale, Djokovic ha firmato altri autografi ed è andato via. È sereno e carico: peccato che non potrà sfidare Sinner.