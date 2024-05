Bertolucci e la profezia su Nadal a Roma: "Difficile ai quarti, ma...."

ROMA - Senza i nuovi fenomeni del tennis mondiale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi costretti al forfait da problemi fisici, agli Internazionali d'Italia tutte le attenzioni saranno rivolte a due 'mostri sacri' di questo sport come il 36enne Novak Djokovic, ancora numero uno del ranking Atp (con Sinner che però punta al sorpasso al Roland Garros), e il 37enne Rafa Nadal che dopo un lungo stop per infortunio è tornato in campo prima a Barcellona e poi a Madrid.

Nadal agli Internazionali, la 'profezia' di Bertolucci

Ora lo spagnolo punta a disputare un buon torneo sulla terra rossa di Roma per arrivare a giocarsi al meglio lo Slam parigino e tra gli addetti ai lavori si discute su quanto lontano possa spingersi al Foro Italico. "Difficile ai quarti, ma non disperare" dice l'ex tennista ed ex capitano azzurro Paolo Bertolucci in un post sui social parlando proprio di Nadal che agli Internazionali d'Italia ha vinto 10 titoli.

Le parole di Nadal prima di giocare a Roma

"È un torneo molto speciale per me - ha detto di recente Nadal parlando del Masters 1000 di Roma dopo la sconfitta agli ottavi a Madrid e in vista di quella che dovrebbe essere la sua ultima 'recita' al Foro Italico -. Ho vinto dieci titoli e vissuto grandi emozioni. Sognavo di giocare almeno una volta tutti i tornei dove ho vinto tanto, e Roma è chiaramente uno di questi. Voglio andarci, provare a far bene, ad essere competitivo e lavorerò duro per far sì che questo accada".