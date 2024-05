Tennis, nuova era agli Internazionali di Roma: animazioni, realtà aumentata e IA

Durante lo scambio, lo spettatore può vedere e analizzare in tempo reale ogni statistica riferita ai giocatori in campo, dalla velocità dei colpi al numero di ace, dalle percentuali di prime palle di servizio al numero di errori gratuiti. A titolo di esempio, è possibile prendere visione di quanto fin qui esposto nel video qui sotto.



La completezza dei dati in tempo reale visualizzati durante uno streaming consente di creare racconti più ricchi. Sono proprio queste caratteristiche che le piattaforme di servizi possono utilizzare per arricchire l'esperienza visiva e fornire agli spettatori una maggiore comprensione di ciò che sta accadendo in campo. Le piattaforme possono usare Sportradar 4Sight per valorizzare il loro contenuto, utilizzando sovrapposizioni animate per aggiungere valore alla loro produzione e migliorare l'esperienza visiva, al pari di altre forme di intrattenimento.

La tecnologia ha preso il via lo scorso 3 marzo sui campi in cemento di Indian Wells, in concomitanza con l’inizio del primo Master 1000 della stagione, e sarà disponibile anche per gli Internazionali BNL d’Italia, in programma a Roma dal 6 al 19 maggio 2024. A partire dal 2025, Sportradar 4Sight sarà disponibile anche per le partite di basket e, in un futuro prossimo, nel calcio.