Fognini e la frase su Sinner: "Facciamo tutti gli scongiuri..."

La voglia di continuare a stupire nel torneo che per ogni tennista italiano ha un significato speciale. Fabio Fognini al Foro Italico ha sempre trovato motivazioni extra regalando al pubblico italiano momenti di tennis altissimo. L’obiettivo è farlo anche in questa edizione priva purtroppo dell’azzurro numero uno, Sinner. “Siamo in tanti, incluso il sottoscritto, e in mezzo a noi c’è Jannik che sta lottando per diventare il numero uno al mondo e sta facendo cose incredibili. Tocchiamo ferro e speriamo che proseguirà a stare così in alto a lungo”, ha detto Fognini in un’intervista a Sky Sport.