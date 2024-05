Tommy Paul pazzo della Lazio: la foto con l'aquila biancoceleste

Prima il post sul suo profilo Instagram , con la scritta "Forza Lazio" e nel quale aveva coinvolto anche il collega Reilly Opelka (che aveva più volte annunciato il suo tifo per i colori biancocelesti), poi una serie di foto realizzate all'interno del Circolo Canottieri Lazio, con l'aquila (simbolo del club) in bella vista. Tommy Paul continua a dichiararsi tifoso della Lazio. Il 26enne tennista statunitense, che sta preparando l'esordio nel torneo romano è stato protagonista di una serie di simpatici siparietti nel circolo sportivo.

Tommy Paul e la foro con l'aquila

Nel corso dell'allenamento sulla terra battuta, ha pulito la scritta CC Lazio per fotografarla. Poi, una volta rientrato nella parte interna della struttura, si è voluto fare una foto vicino alla bandiera del circolo dove l'aquila era in bella vista. Gesti che non sono passati inosservati e che hanno portato alcuni soci del circolo a regalargli una maglia, con il simbolo dell'aquila biancoceleste in bella vista.