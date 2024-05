Internazionali d'Italia, avanzano Darderi e Cobolli. Eliminata Bronzetti

ROMA - Luciano Darderi e Flavio Cobolli volano al secondo turno degli Internazionali d'Italia , torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra battuta del Foro Italico, a Roma (7.877.020 euro di montepremi). Il 22enne tennista azzurro, numero 54 del ranking mondiale, ha piegato all'esordio il canadese Denis Shapovalov (n.126 Atp) con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4) dopo tre ore e 10 minuti di gioco. Al secondo turno Darderi se la vedrà con l'argentino Mariano Navone , 28esimo del seeding e reduce dal successo nel Challenger di Cagliari contro Lorenzo Musetti . Primo turno agevole per il tennista romano: il n.57 del mondo ha infatti liquidato in due set (6-4, 6-2) il qualificato tedesco Maximilian Marterer in un'ora e 18' di gioco e al secondo round sfiderà lo statunitense Sebastian Korda , testa di serie numero 24 del tabellone.

Internazionali d'Italia, tabellone femminile: Bronzetti e Brancaccio ko

Pochi, pochissimi i sorrisi nel tabellone femminile: Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio salutano in anticipo gli Internazionali d'Italia. La 25enne romagnola, n.48 del ranking, è stata sconfitta dall'americana Sofia Kenin (n.58 Wta) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora a 40 minuti di gioco. Stessa sorte è toccata alla 23enne campana, battuta in due set (6-4, 6-2) dalla ceca Katerina Siniakova, n.36 del mondo.

Internazionali d'Italia, la pioggia condiziona il programma

La pioggia è tornata ad essere protagonista agli Internazionali d’Italia, come da tradizione. Poco dopo le 17, un fitto acquazzone si è abbattuto su Roma e sul Foro Italico costringendo gli organizzatori a sospendere tutti gli incontri in corso. Interrotto il match tra il francese Arthur Rinderknech, n.73 Atp e l'azzurro Francesco Passaro, proveniente dalle qualificazioni sul 7-6 (3), 5-6 per il francese complice l'impraticabilità del campo. Alla ripresa delle ostilità, il 23enne perugino servirà per il secondo set. Interrotta anche la sfida che vedeva protagonista Elisabetta Cocciaretto, sotto 5-2 nel primo set contro la messicana Renata Zarazua. Tutti i match, quelli sospesi e quelli non ancora disputati causa maltempo, verranno recuperati nella giornata di domani (giovedì 9 maggio), comprese le partite che vedranno protagonisti Fabio Fognini, Sara Errani, Giorgia Pedone, Federica Di Sarra e l'atteso derby azzurro tra Zeppieri e Gigante.