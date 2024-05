Musetti-Atmane in chiaro in tv: orario e dove vedere gli Internazionali

Musetti-Armane trasmessa anche in chiaro: dove vederla in tv

La sfida di secondo turno degli Internazionali d'Italia tra Musetti e Atmane sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 (con il commento di Luca Di Bella e Paolo Canè, con Cristina Caruso e Rita Grande in studio e le interviste di Maurizio Fanelli) e in diretta streaming gratuita su RaiPlay. La partità sarà inoltre visibile (per gli abbonati) su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Una diretta testuale del match sarà poi disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.