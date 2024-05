Furia Evans, litiga con Fognini e il pubblico fischia: cosa è successo

Furia Evans contro Fognini e il giudice di sedia

Le polemiche sono sul quinto game del terzo set, con un errore del giudice di sedia che ha favorito Fognini. Sul 40-30 per Evans, l'azzurro ha mandato il suo dritto fuori dalla linea. Sarebbe stato controbreak ma, a sorpresa, il giudice ha chiamato la palla dentro, concedendo il punto a Fognini. Una situazione simile a quella successa a Sinner a Montecarlo, con una reazione però completamente opposta da parte di Evans, infuriato per la decisione. L'inglese ha prima chiesto spiegazioni a Fognini, indicandogli il segno sulla terra, e poi si è scagliato duramente contro il giudice di sedia, ricevendo un warning per le continue proteste. Forti fischi dal pubblico durante la sua polemica, con Evans completamente infuriato che non si è sottratto a litigare anche con le persone sugli spalti.

Ansia Fognini: la caduta preoccupa tutti

Nello stesso game si passa dalla rabbia all'ansia, quando nel punto successivo Fognini cade rovinosamente a terra preoccupando il pubblico della Grand Stand Arena. Una caduta sulla caviglia che ha fatto spaventare tutti per qualche secondo, ma dopo essersi ripreso Fognini ha continuato a giocare, vincendo poi 3 game di fila per chiudere il match.