Internazionali d'Italia, ufficiale il ritiro di Rybakina: i dettagli

ROMA - La campionessa in carica al Wta Roma e quarta giocatrice del mondo , Elena Rybakina , si è ritirata dal tabellone principale femminile degli Internazionali d'Italia . Il motivo? Un non specificato problema di salute che impedirà alla giocatrice kazaka di difendere il titolo conquistato 12 mesi fa contro l'ucraina Kalinina in finale . La 24enne nativa di Mosca sarà rimpiazzata dalla lucky loser Oceane Dodin : la tennista francese sfiderà al secondo turno la rumena Irina Begu . "Auguriamo alla nostra campionessa 2023 un veloce recupero", l'in bocca al lupo sui social alla kazaka da parte degli organizzatori del torneo romano .

Internazionali d'Italia, Rybakina mastica amaro: "Che delusione"

"Sono delusa di dovermi ritirare da Roma quest'anno - ha spiegato la numero 4 del ranking Wta - ma sfortunatamente non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bei ricordi dell'anno scorso e non vedevo l'ora di difendere il mio titolo. Roma - prosegue Rybakina - è così speciale per me, e non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo per rivendicare il mio trofeo e giocare davanti ai tifosi italiani".