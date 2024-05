Cobolli come la sua Roma, impresa sfiorata e poi svanita con Korda

Come la sua Roma, a Flavio Cobolli non riesce l'impresa. Korda alla fine vince in tre set dopo una battaglia estenuante durata poco meno di tre ore. Una rimonta sfiorata, accarezzata e poi svanita sul più bello. Come la sua Roma può uscire a testa alta, con l'orgoglio di aver giocato una grande gara alla pari contro un rivale molto forte. Ma come il suo idolo De Rossi, sentirà anche un grande rammarico, perché la partita a un certo punto ce l'aveva in mano, e poi è sfuggita. Uscire così fa male.