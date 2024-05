Nardi-Rune agli Internazionali d'Italia: data, orario e dove vederla in tv

Nardi contro Rune agli Internazionali: quando si gioca

Il match tra il 22enne Nardi (n.81 Atp) e il 21enne Rune (n.12 Atp e testa di serie n.10 del torneo), valido per il secondo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma sabato 11 maggio (non prima delle ore 20:30) sul campo centrale del Foro Italico. Per il danese, che al primo turno ha usufruito di un 'bye', sarà l'esordio in questa edizione del Masters 1000 di Roma.

Nardi-Rune: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Nardi e Rune sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport. Il match tra il marchigiano e il danese potrà inoltre essere seguito in diretta streaming su SkyGo e su Now. Aggiornamenti in tempo reale saranno infine disponibili sul sito del Corriere dello Sport Stadio.