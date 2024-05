Korda urla "Forza Juve": lo stupore e la risposta del romanista Cobolli

La partita di Cobolli contro Korda ha ricordato quella della sua Roma: la bella rimonta, il sapore dell'impresa e poi la beffa. Il sorriso amaro di Flavio la dice lunga. Lui è grande tifoso e anche amico di alcuni giallorossi: "Ho sentito qualche giocatore della Roma - ha commentato in conferenza stampa - erano delusi anche loro ma a volte va dato merito all’avversario. Sia la Roma che io abbiamo incontrato un avversario più forte. Cercheremo di rifarci l’anno prossimo. Poi spero che la Roma vada in Champions". Korda alla fine della gara ha gridato "Forza Juve". Un affronto in casa di Cobolli che lui non ha colto, ed è rimasto un po' sorpreso quando lo ha saputo: "Non avevo sentito, non commento, dopo lo dirò a lui”.