ROMA - Finisce l'avventura di Matteo Arnaldi agli Internazionali d'Italia. L'azzurro perde il terzo confronto su tre totali in carriera contro Jarry, ancora una volta vincitore. Il cileno, numero 24 del mondo, accede ai sedicesimi di finale imponendosi 6-2, 7-6(6) e vincendo per la prima volta una partita del tabellone a Roma. Adesso se la vedrà con uno tra Shang e Napolitano per giocarsi il passaggio agli ottavi.