Djokovic, nervi tesi: con chi se l'è presa in allenamento

ROMA - Cresce l'attesa per il match che vedrà protagonista il numero uno al mondo, Novak Djokovic, agli Internazionali di Roma. L'asso serbo sfiderà al terzo turno il cileno Alejandro Tabilo domani, domenica 12 maggio, con un solo obiettivo: centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Eppure, nonostante i sorrisi e un fisiologico pizzico di paura per l'incidente che lo ha visto protagonista (è stato colpito accidentalmente alla testa dalla borraccia scivolata dallo zaino di un tifoso), la vigilia di Nole al Foro Italico non è stata così serena come ci si poteva aspettare...