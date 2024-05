Nadal esce a salutare i tifosi: applausi e lacrime

ROMA - La spinta del pubblico non è bastata a Nadal per battere Hurkacz nel secondo turno degli Internazionali d'Italia a Roma, ma lo spagnolo ha incassato comunque la standing ovation del Foro Italico. Anche se Rafa non ha "mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma", il match perso contro il polacco sa molto di addio e di ultima apparizione agli Internazionali. Ecco perché il pubblico romano ha aspettato fuori dal Foro Italico Nadal per tributargli un bellissimo saluto.