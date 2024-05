Nardi-Rune diretta Internazionali di Roma: segui la sfida LIVE

ROMA - Grande attesa per il match serale degli Internazionali di Roma , che vedrà il pesarese Luca Nardi sfidare nel secondo turno uno dei giocatori più talentuosi in tabellone, il danese Holger Rune , numero 12 del Ranking, che la scorsa stagione arrivò in finale, sconfitto da Medvedev. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico

20:59

Sinner, primi controlli al JMedical

Secondo quanto riportato da Sky Sport, filtra un cauto ottimismo dal JMedical di Torino dopo i primi controlli clinici cui si è sottoposto Jannik Sinner per i ricorrenti problemi all'anca. Resta invece il massimo riserbo riguardo la partecipazione dell'azzurro al Roland Garros, che prenderà il via con il tabellone principale il prossimo 26 maggio.

20:51

Errani e Paolini avanti nel doppio

Eliminate nel singolare, Sara Errani e Jasmine Paolini debuttano nel torneo di doppio con un'emozionante vittoria contro la coppia formata dalla statunitense Melichar-Martinez e l'australiana Perez, piegata in rimonta al match tiebreak per 10-7 dopo oltre due ore di gioco.

20:31

Camila Giorgi riappare sui social

Dopo la notizia del suo ritiro dal tennis e un silenzio che stava dando adito a diverse voci, Camila Giorgi riappare sui social per fare chiarezza. LEGGI QUI

20:26

Slitta l'inizio di Nardi-Rune

Si va al terzo set tra Gauff e Cristian, che dopo aver perso il primo set 1-6, rifila all'americana un rotondo 6-0. Slitta l'inizio di Arnaldi-Rune.

20:13

Nardi-Rune in campo dopo il femminile

Sul Centrale in campo prima di Nardi e Rune la sfida del torneo femminile tra Coco Gauff e Jaqueline Crtisian, con l'americana in vantaggio di un set, vinto nettamente per 6-1, e la rumena avanti 3-0 nella seconda partita.

20:07

Debutto vincente per Medvedev

Sono iniziati gli Internazionali anche per il campione in carica Medvedev, che al debutto ha vinto un match non facile con l'americano Draper per 7-5, 6-4.

20:02

Djokovic in campo con il casco!

Ad 'alleggerire' l'atmosfera, ci ha pensato Novak Djokovic, che dopo l'incidente di ieri sera, si è presentato all'allenamento odierno indossando un caschetto da ciclista. Un modo goliardico per sdrammatizzare in vista del match con Tabilo, valido per il terzo turno.

19:57

Il congedo di Rafa

Applausi e lacrime per Rafa Nadal, che si è immerso nel bagno di folla di Roma, congedandosi così: "Vorrei essere ricordato per quello che ho dimostrato nella mia carriera e come un esempio per il rispetto e l'educazione che ho mostrato negli anni".

19:52

Emozione Nadal

Il sabato del Foro Italico è stato però catalizzato da Rafa Nadal, che, eliminato da Hurkacz, ha salutato per sempre Roma, dopo 10 trionfi e 70 incontri vinti nella Capitale.

19:48

Bene nel doppio Bolelli e Vavassori

La coppia di punta azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori parte con il piede giusto nel torneo di doppio, superando all'esordio il duo formato dall'americano Eubanks e l'australiano Peer.

19:43

I prossimi rivali di Napolitano e Passaro

Al terzo turno, per Stefano Napolitano ci sarà proprio il cileno Jarry, giustiziere di Arnaldi, mentre Francesco Passaro, dopo la bella impresa con Griekspoor, sfiderà il portoghese Borges, numero 15 del seeding.

19:37

Nardi terzo azzurro di giornata

Alterne fortune per gli altri azzurri scesi in campo in giornata prima di Nardi, Jarry resta la bestia nera di Arnaldi, eliminato, mentre Napolitano batte Shang e raggiunge Passaro al terzo turno.

19:33

Come seguire il match in tv

Il match, che non dovrebbe prendere il via prima delle 20:30, può essere seguito in tv attraverso diverse opzioni. Tutte le info qui

19:30

Nardi-Rune, sfida tra coetanei

Quella tra Nardi e Rune, entrambi del 2003, è una sfida tra coetanei, il danese però è sbocciato prima del talento pesarese e solo il suo bizzoso carattere ne ha frenato fino ad ora l'ascesa. Anche Luca però è cresciuto molto nell'ultimo anno e la vittoria nel Masters1000 di Indian Wells contro Djokovic gli ha dato una nuova consapevolezza dei suoi mezzi.

Roma, Foro Italico