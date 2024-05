Djokovic, clamorosa eliminazione: è fuori da Roma, fischiato!

ROMA - Clamoroso agli Internazionali di Roma , con Novak Djokovic eliminato al terzo turno . Un risultato a sorpresa, con il cileno Tabilo , numero 32 del ranking mondiale, che vince in due set (6-2, 6-3) in poco più di un'ora di gioco.

Dopo l'eliminazione di Nadal, un altro grande favorito esce subito di scena. Partita che inizia malissimo per Nole sul campo Centrale, subendo un break già al primo game del match. La situazione non migliora e Tabilo riesce a trovare anche il secondo break, chiudendo poi il primo set senza problemi. Stessa storia anche nel secondo, con Djokovic che non riesce ad esprimere al meglio il suo gioco mentre il cileno gioca la partita della vita e riesce nell'impresa: conquista gli ottavi e per la prima volta in carriera batte un top10 del ranking. Il numero 1 del mondo e 6 volte campione agli Internazionali esce invece subito di scena, dopo un debutto che aveva fatto ben sperare. Un finale impensabile fino a qualche giorno fa, con Djokovic he lascia il Centrale sotto i fischi del pubblico.