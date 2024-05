Rublev saluta gli Internazionali di Roma: Muller vola agli ottavi

ROMA - Altra clamorosa eliminazione nel tabellone maschile degli Internazionali di Roma, torneo Masters 1000 in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico. Andrey Rublev saluta al terzo turno il torneo capitolino: il russo, numero 6 del mondo e quarto favorito del seeding, è stato battuto dal francese Alexandre Muller. Il classe 1997 nativo di Poissy, numero 109 del ranking, ha avuto la meglio sul 26enne moscovita in rimonta col punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in poco meno di due ore di gioco staccando così il pass per gli ottavi di finale.