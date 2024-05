Internazionali di Roma, Errani-Paolini in semifinale: battute Kichenok-Ostapenko

ROMA - Sara Errani e Jasmine Paolini volano alla semifinale del torneo di doppio agli Internazionali di Roma , in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico . Le tenniste azzurre hanno battuto ai quarti la coppia formata dall'ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko (teste di serie n.6 del tabellone) in tre set , dopo un'ora e 47' di partita, con il punteggio di 6-3, 5-7, 10-5 .

Internazionali di Roma, le avversarie di Errani e Paolini

Le azzurre si giocheranno la storica qualificazione in finale con le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, ottave teste di serie. Sara e Jasmine hanno cominciato a giocare insieme con una certa continuità dalla scorsa stagione: per loro già due titoli nel palmares, Linz e Monastir 2023. La 28enne toscana nella stagione in corso è reduce dal trionfo nel torneo austriaco nel singolare e ha anche raggiunto una semifinale '1000' a Miami. A Roma, la tennista bolognese ha conquistato il titolo nel 2012 in coppia con Roberta Vinci, con la quale ha disputato la finale nel 2013 e nel 2014.