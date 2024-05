Tommy Paul in semifinale agli Internazionali: la dedica è per la 'sua' Lazio

Internazionali, Paul dedica la vittoria alla 'sua' Lazio

Una vittoria conquistata in tre set (7-5, 3-6, 6-3) per il 26enne statunitense (n.16 Atp) contro il più quotato 27enne polacco (n.9 Atp), celebrata poi con una dedica speciale al momento del tradizionale autografo sull'obiettivo della telecamera: "Forza Lazio" ha scritto Paul, sostenitore dei biancocelesti come il collega e connazonale Reilly Opelka (quest'ultimo assente al Masters 1000 della Capitale), che in semifinale affronterà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e il cileno Nicolas Jarry. E la dedica di Paul è stata apprezzata dallo stesso club biancoceleste, che l'ha rilanciata sul proprio profilo X con l'emoji di un'aquila a corredo.