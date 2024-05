Tommy Paul e la gaffe su Immobile: l'errore in conferenza stampa

ROMA - Tommy Paul è in semifinale agli Internazionali di Roma e con lui c'è anche la "sua" Lazio. Sì perché il tennista statunitense non perde occasione per ribadire a più riprese la sua fede calcistica: l'ha fatto tenendo in mano insieme a dei tifosi una bandiera biancoceleste e l'ha fatto anche scrivendo "Forza Lazio" sulla telecamera dopo la vittoria su Hurkacz. Ma non solo: nella conferenza post match Paul ha ammesso che il suo giocatore preferito è Ciro Immobile. Peccato solo per la pronuncia...