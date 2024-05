Doppio Bolelli Vavassori diretta: segui la semifinale degli Internazionali tennis LIVE

ROMA - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno fallito l'accesso alla finale del doppio degli Internazionali d'Italia a Roma. La coppia azzurra - sul Centrale del Foro Italico - è stata superata in semifinale dal salvadoregno Arevalo e dal croato Pavic che si sono imposti in due set: segui in diretta il match .

14:45

Bolelli-Vavassori, i numeri della sconfitta

La sconfitta subita da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic è stata la copia della sfida vista poche settimane fa a Montecarlo. Gli avversari degli azzurri si sono imposti con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 23 minuti di gioco. Nel ko odierno, è stata determinante la percentuale molto bassa sulle palle break a favore degli italiani che sono riusciti a capitalizzarne soltanto 1 su 6.

14:30

Bolelli, la finale agli Internazionali d'Italia è un tabù

La finale del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia resta un tabù per Simone Bolelli. Il tennista bolognese al Foro Italico aveva disputato altre due semifinali di doppio: sia nel 2022 che nel 2011 il tennista - in coppia con Fabio Fognini si era sempre fermato a un passo dalla finale.

14:15

Bolelli/Vavassori, a Parigi... in vista delle Olimpiadi di Parigi

L’assalto alla finale degli Internazionali d’Italia è fallito, ma la coppia Bolelli-Vavassori ha le idee chiare sui prossimi obiettivi da raggiungere. Il prossimo appuntamento è al Roland Garros di Parigi, ma il sogno restano i Giochi olimpici. “La qualificazione è vicina” ha affermato Andrea Vavassori a cui ha fatto eco Simone Bolelli: “Ricordo l’edizione di Pechino - sottolinea il bolognese - e c’era l’atmosfera particolare: a Parigi si giocherà sulla terra, una superficie che ci piace molto”.

14:00

Bolelli/Vavassori, seconda piazza a rischio nella classifica Race

La classifica Race potrebbe penalizzare i due azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori che al momento sono al secondo posto. I due italiani sono insidiati dalla coppia Granollers/Zeballos impegnati fra pochi minuti sul Centrale del Foro Italico nell'altra semifinale del torneo di doppio contro Bublik/Shelton. Qualora la coppia Granollers/Zeballos riuscissero ad accedere alla finale degli Internazionali d'Italia, scavalcherebbero nella classifica Race la coppia italiana.

13:45

Arevalo/Pavic volano in finale

I due tennisti sono i primi finalisti del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia 2024: domani, sul Centrale del Foro Italico, sfideranno la coppia vincente del confronto Bublik/Shelton contro Granollers/Zeballos.

13:30

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 6-7 (2-6)

Subito mini break della coppia azzurra dopo lo scambio più lungo del match. Bolelli al servizio, Vavassori porta a casa il secondo punto. Il pubblico del Foro Italico incita la coppia azzurra. Un errore a rete regala il primo punto alla coppia Arevalo-Pavic. Arevalo al servizio: Vavassori fallisce la risposta. Sorpasso della coppia Arevalo-Pavic. Qualche goccia inizia a scendere sul Centrale del Foro Italico. Il doppio fallo di Vavassori regala un altro punto agli avversari. Il nastro regala un altro punto alla coppia Arevalo-Pavic. Vavassori sbaglia un'altra risposta: quattro match point per la coppia Arevalo-Pavic. Bolelli trova un'ottima risposta annullando il primo match point degli avversari. Altro punto per Vavassori dopo il servizio di Bolelli. Arevalo sbaglia sullo scambio: terzo match point annullato. Ma Pavic chiude con un ace. La coppia Arevalo-Pavic è la prima coppia finalista degli Internazionali d'Italia 2024

13:21

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 6-6 (2-6)

Vavassori al servizio. Vavassori disinnesca il tentativo di passante di Arevalo e conquista il primo punto del game. Ottimo smash di Bolelli dopo la risposta di Pavic. La risposta di Arevalo è lunga: tre palle per andare al tie break. Altro smash vincente per la coppia azzurra: si va al tie break

13:17

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 5-6 (2-6)

Il nastro aiuta Arevalo che conquista il primo punto in maniera fortunosa. Pavic tira sulla rete dopo la risposta di Vavassori. Lo smash di Pavic non lascia scampo ai due italiani. Arevalo conquista il punto a rete. Pavic serve al corpo, la risposta termina sulla rete.

13:14

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 5-5 (2-6)

Bolelli serve per restare dentro la partita. Ottimo punto a rete di Vavassori, fulmineo nel conquistare il primo quindici. Altro punto di Vavassori. Pavic sbaglia la risposta, tre palle per il 5-5. Altro punto per Vavassori.

13:10

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 4-5 (2-6)

Arevalo conquista il primo punto. Risposta vincente di Bolelli. Pavic conquista un ottimo punto a rete. Vavassori fallisce la risposta sul servizio di Arevalo. Bolelli fa punto sulla seconda di servizio dell'avversario. Arevalo spinge sul servizio e conquista il game del sorpasso

13:07

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 4-4 (2-6)

Il doppio fallo di Vavassori porta avanti la coppia avversaria: è il momento chiave della partita. Arevalo va a segno con il passante e conquista due palle break. Altro errore di Vavassori, la coppia Arevalo-Pavic piazza il break nell'ottavo gioco

13:03

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 4-3 (2-6)

Pavic tiene il servizio (tre ace in questo game per il croato) e in coppia con Arevalo accorcia sulla coppia azzurra formata da Bolelli e Vavassori, che ora sono avanti 4-3 nel secondo set dopo aver perso il primo.

13:00

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 4-2 (2-6)

Bolelli tiene il servizio e insieme a Vavassori allunga sul 4-2 nel secondo set della semifinale contro Arevalo e Pavic, che hanno però vinto il primo parziale.

12:55

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 3-2 (2-6)

Tre palle break non sfruttate da Bolelli e Vavassori su servizio di Arevalo: gli azzurri restano comunque avanti 3-2 nel secondo set contro la coppia formata dal tennista di El Salvador e dal croato Pavic.

12:51

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 3-1 (2-6)

La coppia azzurra allunga: Vavassori tiene il servizio a zero e insieme a Bolelli vola sul 3-1 nel secondo set contro Arevalo e Pavic.

12:48

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-1 (2-6)

Non riesce un nuovo break a Bolelli e Vavassori, con Arevalo e Pavic che muovono il punteggio nel secondo set e accorcia sulla coppia azzurra, ora avanti 2-1: è il croato a tenere il servizio.

12:44

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-0 (2-6)

In questo secondo set è un'altra partita: ora il doppio azzurro c'è, con Bolelli che tiene il servizio 'a zero' portando il risultato sul 2-0.

12:42

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 1-0 (2-6)

Grande reazione del doppio azzurro che trova subito il break ('a zero') su servizio di Arevano in avvio di secondo set: a chiudere il game Vavassori

12:38

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-6: chiuso il primo set

In 28 minuti Arevalo e Pavic chiudono il primo set 6-2 mettendo in fila quattro giochi. Male la coppia azzurra.

12:33

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-5

Tre giochi consecutivi per Arevalo e Pavic, ora Bolelli e Vavassori servono per rimanere nel set.

12:31

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-4

Primo break della partita, Arevalo e Pavic strappano il servizio e allungano sul 4-2.

12:24

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-3

Arevalo tiene il turno di battuta, 3-2.

12:21

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-2

Ottimo Vavassori da fondo campo e altrettanto attento Boselli sotto rete. Parità ancora in questo primo set.

12:18

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 1-2

Due palle break annullate da Pavic, l'Italia sfiora soltanto il break.

12:14

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 1-1

Risponde bene il duo azzurro e tiene con Bolelli il turno di servizio.

12:11

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 0-1

Turno in servizio perfetto di Arevalo che chiude da solo il game, lasciando a 0 gli azzurri.

12:05

Inizia il riscaldamento

I giocatori in campo stanno effettuando il riscaldamento.

11:59

Tutto pronto al Centrale, tra poco si parte

Inizia a riempirsi il Centrale in attesa dell'inizio del match della coppia azzurra. Tra pochi minuti il riscaldamento e poi il via all'incontro.

11:47

Bolelli e Vavassori guardano alle Olimpiadi

Il presente dice Internazionali BNL d'Italia, ma il futuro sono le Olimpiadi di Parigi dove la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori sogna di lasciare il segno perché "c'è la speranza di fare qualcosa di grande e di unico. Si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie dove possiamo fare bene", ammette Bolelli nella conferenza stampa dopo la vittoria nei quarti di finale contro Koolhof e Mektic. "Per me sarebbe un'emozione incredibile, sono un sogno e arrivarci insieme a un amico sarebbe speciale. Dovremmo essere quasi sicuri di esserci, ci godiamo il momento, siamo un team affiatato", gli fa eco Vavassori.

11:37

Errani: "Bolelli e Vavassori sono pazzeschi"

Sara Errani, in finale nel doppio femminile insieme a Jasmine Paolini, si augura che l'altra coppa del doppio azzurro, quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, possa eguagliare la loro impresa: "Per me loro sono la coppia migliore al maschile, sono pazzeschi, intelligenti, mi piace vederli. Penso e spero che arrivino in fondo".

11:25

Chi potrebbero sfidare in finale Bolelli e Vavassori

Nel caso in cui Bolelli e Vavassori vincessero la semifinale, troverebbero in finale o il duo Zeballos-Granollers o la coppia Bublik-Shelton.

11:15

A che ora giocano Bolelli e Vavassori

La semifinale che vede impegnata la coppia azzurra Bolelli-Vavassori è in programma oggi al Foro Italico alle ore 12 sul Centrale.

Foro Italico (Roma)