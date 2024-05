Zverev fa finta di essere Sinner: il simpatico siparietto con il pubblico agli Internazionali

ROMA - Alexander Zverev vince gli Internazionali di Roma . Il tennista tedesco, nuovo numero 4 del ranking con il sorpasso a Medvedev , vince la finale sulla terra rossa della Capitale battendo in due set il cileno Jarry. Un trionfo emozionante per Zverev, che nel post-match si è anche lasciato andare ad un piccolo siparietto con il pubblico italiano.

Zverev scherza con il pubblico: "Sono Jannik..."

All'inizio della sua intervista dopo il trionfo, Zverev ha iniziato esclamando: "Buongiorno a tutti, il mio nome è Jannik...".Una frase che ha fatto ridere il pubblico presente al Centrale, ancora deluso dal forfait prima dell'inizio del torneo. Il tennista tedesco aveva già suggerito di essere un possibile "sostituto di Sinner" nella conferenza pre-partita: "Mi sento come se fossi italiano quando sono qui. Ricevo sempre così tanto sostegno. Gli italiani sono un pubblico pazzesco, e questo mi piace. Non sostituirei Jannik, ma forse per questa settimana, se riescono a vedermi così, ne sarei felice”.