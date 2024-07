Internazionali di Roma 2025, ecco le date. E già si possono acquistare i biglietti

Dopo i numeri da record della passata edizione, gli appassionati si preparano a vivere un'altra grande avventura agli Internazionali BNL d'Italia in programma dal 7 al 18 maggio nella splendida cornice del Foro Italico. Nel 2025, gli IBI punteranno a migliorarsi ancora sotto tutti i punti di vista con l'obiettivo di accogliere tifosi provenienti da tutto il mondo. Numeri che sono destinati ancora a salire con l'attesissima partecipazione di Jannik Sinner, che in questa stagione è stato costretto al forfait. Molto probabilmente arriverà nella capitale da numero uno al mondo, dovessero confermarsi i grandi risultati del 2024. Attesa anche per Rafael Nadal che dopo essere stato sconfitto da Hubert Hurkacz 6-1 6-3 ha salutato un mare di folla romana, ma non ha confermato che quello in corso sarà il suo ultimo anno sul tour. E poi i tanti italiani in crescita: da Lorenzo Musetti a Flavio Cobolli, da Matteo Arnaldi a Luciano Darderi: il conto alla rovescia è già partito.