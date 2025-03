Kyrgios lancia la sfida a Sinner e prepara lo sbarco a Roma: il messaggio sui social

Kyrgios a Roma nel 2019 si è fatto notare per aver lanciato una sedia in campo in un momento di follia nella gara con Ruud , dopo un break. Squalificato per aver abbandonato il campo, ha ricevuto poi una mega multa di 50 mila euro. Quello è stato anche il primo anno in cui un giovanissimo Sinner ha partecipato agli Internazionali d’Italia, battendo Musetti nelle prequalificazioni e vincendo il primo turno nel tabellone principale contro lo statunitense Steve Johnson, numero 59 nel ranking. Era la prima vittoria in un Masters 1000 per quel 17enne allora 262 nella classifica Atp. Adesso Nick ha una pazza idea, tornare a Roma. L’ipotesi è affascinante, soprattutto per chi sogna uno scontro sul campo con Sinner, dopo le continue provocazioni dell’australiano.

Il messaggio di Kyrgios sui social

Quindi Kyrgios potrebbe decidere di mettersi ancora in gioco, proprio in Italia, a casa di Jannik, che a Roma tornerà a giocare dopo i tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol e l’accordo con la Wada. “F**K it. Should I pull up to Rome?”, ha scritto in una storia Kyrgios, con una bandiera italiana e due occhi che osservano. Probabilmente ci sta riflettendo. Al Masters 1000 di Miami ha riassaporato il gusto della vittoria sul campo, che gli mancava da ottobre del 2022, 895 giorni per l'esattezza. All’esordio ha sconfitto in tre set l’americano MacKenzie McDonald. L’australiano è stato poi battuto al secondo turno da Khachanov, ma quella vittoria al debutto gli ha dato la carica per andare avanti. Intanto prosegue la sua battaglia contro il sistema: è in prima linea nella denuncia della PTPA contro le principali istituzioni del tennis: Atp, Wta, Itf e Itia. Un capitolo del lungo dossier presentato riguarda proprio Sinner e il caso Clostebol. A Roma non troverebbe certo un'atmosfera benevola nei suoi confronti, ma forse è proprio questo che lo stuzzica.