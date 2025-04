Binaghi presenta gli Internazionali d'Italia: "Sarà un successo, cerchiamo nuovi Sinner"

Internazionali d’Italia, le parole del ministro Santanché

Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, durante la presentazione degli Internazionali presso il liceo Eugenio Montale ha dichiarato: “Sport e turismo è un connubio vincente e gli Internazionali lo dimostrano, nel 2024 si è sfondato il tetto dei 600 milioni di euro di impatto economico. Un dato importante e che può crescere quest'anno. Non esiste un altro torneo con una location come quella di Roma. Un turista che sceglie di vedere un torneo, sceglie di venire qui non solo per l'organizzazione della manifestazione ma anche per la bellezza della nostra città". E poi ancora: "Eventi come gli Internazionali promuovono l'Italia nel mondo, è un impatto altissimo e fortissimo". Poi ha concluso: "Credo che un altro successo è quello di lavorare come squadra, sia a livello istituzionale che con i rappresentati delle federazioni. Non si vince mai da soli".