Internazionali d'Italia, Binaghi spinge Sinner e gli altri azzurri: "Dopo 50 anni..."

Tutto pronto per gli Internazionali d'Italia, torna Sinner

E ora è tutto pronto per gli Internazionali d'Italia: "Mercoledì della prossima settimana incomincia il tabellone principale. Ma le teste di serie come Sinner, Berrettini e Musetti, giocano un turno avanti. Quindi entreranno in campo di venerdì e sabato - spiega Binaghi -. Siamo pronti, è tutto pronto, è tutto nuovo. La finale è sold out da due mesi ma tutto il resto si trova ancora anche perché gli spazi sono molto più grandi. Abbiamo realizzato con Sport e Salute questo bellissimo nuovo stadio all'interno dello stadio dei Marmi dedicato a Mennea. Quindi sarà tutto nuovo. Tutto più bello, tutto più grande. Speriamo di riuscire a vincere, non lo facciamo in singolare maschile o femminile da circa 50 anni. Questo potrebbe essere l'anno buono, però non bisogna avere troppa pressione".