Djokovic ha scelto: non ci sarà agli Internazionali di Roma

Novak Djokovic alza bandiera bianca. Il serbo, infatti, non sarà a Roma per gli Internazionali. Il tennista ha comunicato all'Atp e alla direzione del torneo italiano che non verrà nella Capitale dopo che risultava iscritto all'entry list del mille italiano. Una scelta netta, arrivata dopo la sconfitta a Madrid contro Arnaldi e parole che sanno di (quasi) addio alla racchetta: "Se tornerò a Madrid? Forse non come giocatore". La stessa cosa potrebbe valere per Roma.