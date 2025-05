Internazionali d'Italia, Sinner-Alcaraz solo in finale: la strada di Jannik verso il titolo

Con il sorteggio dei tabelloni principali è ufficialmente terminato il conto alla rovescia per l'inizio dell'82esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia, il cui main draw è in programma dal 7 al 18 maggio sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. A guidare l'ordine delle teste di serie sarà il numero uno al mondo Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso doping. Nella capitale il tennista altoatesino giocherà il suo secondo torneo stagionale dopo il titolo conquistato ad inizio anno agli Australian Open, dove ha sollevato il suo terzo trofeo in un Grande Slam. La sua corsa inizierà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra l'argentino Mariano Navone e Federico Cinà, il classe 2007 siciliano in main draw grazie ad una wild card che ha ottenuto quest'anno i suoi primi due successi in carriera a livello di circuito maggiore.