L'attesa è finita. Sinner fa il suo ingresso al Foro Italico da Re. La sospensione per il caso Clostebol è scaduta alle 23.59 di ieri. Oggi è il primo giorno di un nuovo capitolo della sua vita tutta da scrivere. Un capitolo che inizia dagli Internazionali d'Italia, casa sua. Sinner è pronto a ricevere il primo bagno di folla, dopo essersi isolato per tre mesi. È tempo di tornare a incantare la folla. Oggi conferenza stampa, poi celebrazione della vittoria della Coppa Davis e poi primo allenamento al Centrale. Segui tutto in tempo reale.

18:17

Entrano in campo le stelle azzurre: boato per Sinner

In ordine d'ingresso, dopo il team e i capitani Tathiana Garbin e Filippo Volandri: Elisabetta Cocciaretto, Flavio Cobolli, Lucia Bronzetti, Matteo Arnaldi, Martina Trevisan, Matteo Berrettini, Sara Errani, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini, Jannik Sinner. Boato per l'ingresso del numero uno al mondo.

18:00

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della Coppa Davis con Sinner

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della Coppa Davis e Billie Jean King Cup: gli eroi azzurri stanno per fare il loro ingresso in campo.

17:40

Sinner prima della conferenza: "Non sono in una relazione"

"Non sono in una relazione...". Così Jannik Sinner nelle sue prime parole dopo il suo rientro a Roma, aprendo la conferenza stampa al Foro Italico, senza che i giornalisti glie lo chiedessero. Nei giorni scorsi, infatti, erano emersi dei rumors che lo vedevano in una storia con Lara Leito, trentunenne modella russa ed ex compagna dell'attore Adrien Brody. Precisazione alla quale Sinner aggiunge anche una risata per poi aggiungere: "Sono felice di tornare qui, dopo tre lunghi mesi, mi sono allenato duramente, sono tornato al campo, ho passato del tempo con i miei amici e la mia famiglia".

17:27

Ufficiale il giorno di Sinner, giocherà sabato 10 maggio

Sinner debutterà agli internazionali sabato 10 maggio contro il vincente tra Federico Cinà e Mariano Navone. Gli organizzatori hanno comunicato le date dei primi giorni del torneo.

17:23

Al Centrale stanno allestendo il palco

Al Campo Centrale stanno allestendo il palco per i festeggiamenti della Coppa Davis. La gente comincia ad arrivare. Piccola folla anche sul campo adiacente dove si sta allenando Rune.

16:47

Sinner, tra poco al Centrale la festa per la Coppa Davis

Tra poco più di un'ora Sinner con la squadra azzurra festeggerà al Centrale la vittoria della Coppa Davis, la seconda consecutiva, conquistata a Malaga. L'orario di inizio è fissato alle 18.

16:36

Sinnermania al Foro Italico

La conferenza stampa è finita, Sinner è uscito dal campo Centrale ed è stato subito visto da centinaia di tifosi, molti bambini, che lo stanno acclamando e chiamando a gran voce, a caccia di un autografo.

16:19

Sinner: "Sono successe anche cose fuori dal campo"

"Sono contento di come sono andati questi mesi, All'inizio è passato tanto tempo senza toccare la racchetta, poi abbiamo iniziato piano e sono uscite subito le vesciche sulle mani. Però sono contento di come è andata. Ho capito che fuori dal campo è molto importante avere persone accanto a te. Ho vissuto con la mia famiglia e i miei amici: è andato tutto abbastanza bene. Io come persona non sono mai cambiato. Sono successe anche delle cose fuori dal campo che non erano semplici. Ho capito che anche non giocando a tennis sono una persona importante, con tanta attenzione attorno a me. Lo vediamo anche con tante cose: una piccola foto può essere vista in modo diverso dalla realtà. All'inizio ero confuso perché non sapevo cosa volessi fare. Poi sono rimasto con la mia famiglia, ho capito quanto era importante per me il tennis. La routine della mia vita, gli allenamenti. Alla fine sono felice di essere qui e vediamo come andrà il primo torneo"

16:13

Sinner: "Il mio obiettivo è Parigi"

"Non lo so perché c'è la Sinnermania, io credo di essere un ragazzo di 23 anni molto semplice, sono bravo a giocare a tennis, ma non cambio il mondo. Il successo non può cambiare il modo di essere, mi ricordo sempre da dove sono partito. Un paesino in montagna di duemila persona e trovarmi a giocare qui a Roma è tanta roba. Essere onesto e non finto è tanta roba, questo penso la gente lo apprezzi. L'obiettivo è Parigi, però sono qua per vedere a che livello sono. Provo a passare il primo turno e poi vediamo che cosa succede. Sono molto tranquillo, sto bene fisicamente e mentalmente. Sono riposato e quello sicuramente pagherà a fine stagione".

16:10

Sinner: "Ho avuto messaggi sorprendenti da alcuni"

"Un piccolo break è stato buono, sono molto felice e molto curioso di capire come risponderò adesso. All'inizio non guardavo molti match, da Madrid ho iniziato a guardarli di più per studiare alcuni giocatori, alcuni interessanti. Nuovi giocatori, nuove generazioni, è interessante. Il tennis è talmente individuale, non c'è squadra, ognuno ha le sue persone intorno. Alla fine non mi sono sentito quasi con nessuno, mi sono sentito un po' con Draper che si è allenato con me, poi Sonego. All'inizio ho avuto messaggi sorprendenti da alcuni giocatori, da altri me li aspettavo e invece. Ma alla fine andrà tutto bene, il tempo passa. La cosa più bella è di entrare in un campo di nuovo e vedere bella gente, il tifo. Dall'altra parte c'è tensione, pressione. Però non ho paura di andare in campo, sono solamente felice di essere in campo. Credo che abbiamo fatto il massimo in questi mesi per essere abbastanza freschi e vediamo".

16:05

Sinner: "All'inizio non volevo fare quell'accordo"

"Per me è una bella notizia che questa storia sia conclusa, non volevo fare quell'accordo all'inizio, ma a volte dobbiamo scegliere il meglio per noi in un momento brutto e ora sono molto contento di tornare a giocare a tennis. È un po' strano all'inizio ricominciare tutto, ma sono molto contento di essere tornato a giocare tennis".

16:01

Sinner: "Felice di essere tornato qui"

"Sono molto felice di essere tornato qui, sono stati lunghi mesi, sono stato in famiglia, con gli amici, mi sono allenato in palestra all'inizio, poi sul campo".

15:57

Sinner parla tra pochi minuti

L'attesa sta per finire: Jannik a breve terra la sua prima conferenza dopo la sospensione. La sala stampa del campo Centrale è strapiena.

15:52

Sinner-Alcaraz solo in finale

Sinner potrà sfidare Alcaraz solo in una eventuale finale agli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo è dall'altra parte del tabellone.

15:50

Binaghi: "Sinner un leone in gabbia"

15:36

Alle 18 la celebrazione della Coppa Davis

Altro grande bagno di folla previsto per la celebrazione della Coppa Davis vinta a Malaga. La cerimonia è in programma alle 18, prima dell'allenamento di Jannik.

15:36

Alle 19 allenamento con Lehecka

Il primo allenamento davanti al pubblico Sinner lo effettuerà sul campo centrale con Jiri Lehecka. Durerà più o meno un'ora e mezza e sarà aperto al pubblico. Per esserci basta un biglietto per il Ground. Si prevede un Centrale tutto esaurito.

15:36

Sinner sfiderà il vincente tra Cinà e Navone

Al debutto agli Internazionali potrebbe esserci subito un derby italiano. Sinner infatti sfiderà il vincente tra Federico Cinà e Mariano Navone.

