Sabalenka agli Internazionali quasi non ci crede: "Qui sembra il paradiso"

Da oggi al 18 maggio gli Internazionli d'Italia, Roma ospita i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito ATP e WTA, pronti a sfidarsi sulla terra rossa in uno dei tornei più prestigiosi della stagione, secondo solo agli Slam per importanza. Grande attesa per i big del torneo, ma anche per il pubblico, che torna in massa a riempire gli spalti per una delle competizioni più amate dagli appassionati italiani.