Sinner e Sonego, che show la partita allenamento agli Internazionali. Mentre Alcaraz...

Sinner e Sonego in campo insieme a Roma, come a Montecarlo. Jannik si è allenato ancora con il suo amico per ritrovare il ritmo e l’intensità giusta dopo i tre mesi di stop forzati per il caso Clostelbol . Dopo la sessione con il ceco Jiri Lehecka di ieri sera al Centrale , oggi il numero uno al mondo ha aumentato ancora l’intensità. Nella nuova affascinante arena costruita allo Stadio dei Marmi, Jannik e Lorenzo hanno entusiasmato i tifosi con un’ora e mezza di allenamento ad alti ritmi. Hanno giocato un set e mezzo, un derby azzurro molto combattuto sotto gli occhi dei rispettivi staff al completo.

Sinner sta bene ed è sereno

Sinner sta bene, anche se i tre mesi di stop si fanno sentire. A un certo punto, verso la fine, ha allargato le braccia per la seconda palla consecutiva finita a rete. Ha bisogno di giocare per eliminare qualche scoria dovuta alla sosta forzata e lo sa benissimo. Per questo è sereno. Oggi ha giocato sotto il sole, in un clima caldo. Domani è previsto un allenamento alle 17 con Taylor Fritz. Alla fine Sinner si è fermato a lungo a firmare autografi con i tifosi, ma questa ormai non è più una notizia.

Alcaraz si è allenato con Cobolli

In contemporanea, a pochi metri da lui, si stava allenando Carlos Alcaraz, con Flavio Cobolli. È stato il primo incrocio, seppur virtuale, tra i due. E per il pubblico non è stato facile scegliere. Per lo spagnolo era la prima sessione di allenamento a Roma, dove mancava dal 2023. Ieri ha compiuto 22 anni e oggi è sbarcato nella Capitale. Le sue condizioni sono ancora un'incognita, dopo l'infortunio a Barcellona che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, ma con Cobolli è sembrato in ripresa. L'incontro con Sinner potrebbe avvenire solo in finale. È il sogno di tanti tifosi.