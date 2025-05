Il Pisa Calcio e il Gonfalone d'argento: un riconoscimento alla tradizione toscana

Il Gonfalone d'Argento: Un Simbolo di Eccellenza

Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del Pisa Calcio non solo come squadra, ma anche come simbolo d'identità e orgoglio per la regione. Antonio Mazzeo ha inoltre espresso il suo apprezzamento per la squadra, sottolineando come rappresenti un punto di riferimento per la comunità locale e un esempio di dedizione e passione per lo sport, sottolineando: " Un gesto simbolico ma profondamente sentito, per rendere omaggio a una squadra che ha saputo regalare emozioni indimenticabili a tutta la città e ai suoi tifosi. Questo premio è stato ottenuto per la promozione in Serie A, che mancava da ben 34anni, dopo una grande stagione fatta dagli uomini di Filippo Inzaghi.