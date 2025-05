Fognini, l'annuncio a sorpresa spiazza tutti: "Saranno i miei ultimi Internazionali a Roma"

Fabio Fognini si prepara a dare il suo addio ai campi del Foro Italico di Roma. Lo ha annunciato lo stesso tennista ligure, oggi 37enne, in una recente intervista a Sky. Il classe 1987 di Sanremo, che farà il suo esordio nell'82esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia giovedì 8 maggio contro Jacob Fearnley, nel corso della sua carriera ha raggiunto la Top 10 sia in singolare che in doppio nel ranking Atp: i suoi migliori piazzamenti sono stati il 9º posto in singolare e il 7º in doppio. È stato presente in Top 100 per 822 settimane, di cui 708 consecutive, nonché per 17 stagioni, di cui 16 consecutive e ha conquistato 9 titoli Atp, tra cui spicca il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo nel 2019.