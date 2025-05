Internazionali d'Italia, Errani fuori al primo turno: passa Naomi Osaka

Si chiude subito il cammino di Sara Errani agli Internazionali d'Italia. La tennista azzurra è stata eliminata al primo turno da Naomi Osaka, che si è imposta con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un'ora di gioco sulla terra del Foro Italico. L'ex numero uno del mondo, tornata da qualche mese nel circuito WTA, ha mostrato solidità e ritmo, non lasciando grandi chance alla veterana italiana, apparsa in grande difficoltà soprattutto nei turni di servizio. Osaka affronterà la ceca Marie Bouzkova nel secondo turno del torneo romano. Per Errani, che ha ricevuto una wild card per partecipare, resta comunque l'abbraccio del pubblico di casa e la soddisfazione di essere tornata a competere in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis internazionale.