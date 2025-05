Berrettini si allena a Roma con Korda, ecco come sta

Berrettini sta testando il suo corpo. Sotto il sole cocente di Roma, dopo la pioggia, il tennista italiano è sceso in campo per una sessione di pratica contro lo statunitense Sebastian Korda. In total black, Matteo ha iniziato con degli scambi a un ritmo non troppo intenso, che non hanno presentato particolari problemi. Sul servizio non ha spinto al massimo, però è apparso sereno e sorridente. È reduce dai problemi all'addome che lo hanno costretto a ritirarsi a Madrid, durante la sfida con Jack Draper. I primi segnali sono incoraggianti, il forfait agli Internazionali d'Italia è scongiurato.

Berrettini al Foro Italico, che entusiasmo i tifosi

Roma è casa sua, è il suo torneo, ma negli ultimi tre anni non è riuscito a partecipare. Nel 2024 ha dovuto alzare bandiera bianca dopo i primi allenamenti, per i postumi di una tonsillite che lo avevano messo ko. Ora la speranza è che la storia cambi. Roma vuole vedere Berrettini al Foro Italico, e già per l'allenamento era difficile trovare uno spicchio. Tantissima la folla accalcata e incuriosità di vedere come stava. Accanto a lui si stava allenando l'azzurra Jasmine Paolini, uno spettacolo doppio. Matteo spesso ha salutato i tanti bambini delle scuole che lo acclamavano, con un grande sorriso. Il debutto di Berrettini al Foro Italico è previsto per sabato 10 maggio contro il vincente tra Fabio Fognini, che già sogna un derby azzurro, e Jacob Fearnley.