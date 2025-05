ROMA - Termina al debutto l'avventura di Sara Errani agli Internazionali d'Italia, al Foro Italico di Rom a. La 38enne di Massa Lombarda, numero 177 del ranking (in tabellone con una wild card ), crolla in due set ( 2-6, 3-6 dopo un'ora e 21' di partita ) contro la giapponese Naomi Osaka , ex numero al mondo (ora 48esima), nel match che ha aperto il programma odierno sul Centrale. Dopo il match, Sara ha analizzato a caldo il match contro Naomi per poi svelare i suoi programmi per il futuro .

Internazionali d'Italia, Errani a sorpresa: "Questo è il mio ultimo anno in singolo"

"Non è facile accettare che provi a fare cose ma sentire che il corpo non reagisce come vorresti e che i colpi non vanno dove vuoi ma devi accettarlo", sottolinea Sara Errani nel post-partita. "Ho avuto qualche chance nel secondo set, peccato, potevo far meglio da fondo campo visto che si giocava sulla terra. C'ho provato in singolare, ma la mia priorità resta il doppio". Poi l'annuncio a sorpresa: "Questo è il mio ultimo anno in singolo, probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare. Non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio".