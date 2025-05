Internazionali d'Italia, Sonego subito eliminato: al secondo turno va Burruchaga

Finisce al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego agli Internazionali Bnl d'Italia . Una giornata storta e condita dalla tensione per il tennista piemontese, che si è arreso all'esordio all'argentino Roman Andres Burruchaga , numero 135 della classifica mondiale che aveva conquistato un posto nel tabellone principale superando le qualificazioni. 6-2 6-3 il risultato maturato in un'ora e 32 minuti di gioco sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma in favore del sudamericano, che al secondo turno se la vedrà con la testa di serie numero 23 del tabellone Karen Khachanov .

Il riassunto del match

Inizia in salita la partita di Sonego, che cede il break in apertura ed è subito costretto a rincorrere. Tanti gli errori che caratterizzano le fasi iniziali del match per l'azzurro, che riesce a muovere il risultato ma nel quinto game perde ancora la battuta e Burruchaga allunga sul 4-1 prima di chiudere il set d'apertura. Non cambia il copione della partita nel secondo parziale, con Sonego che si procura una palla break nel quarto gioco senza riuscire a sfruttarla. È dunque lui a cedere la battuta nel game successivo e a permettere a Burruchaga di guidare nel punteggio. L'argentino anche in questo caso conferma il vantaggio e poi mette a segno il doppio break. Sonego riesce a recuperarne uno, ma perde ancora il servizio e Burruchaga chiude la partita.