Sinner mania a Roma: "C'è Totti", le tattiche (fallite) per vedere l'allenamento con Fritz 

La Sinner mania è esplosa anche oggi al Foro Italico. I fan di Jannik questa volta hanno dovuto però lottare più del dovuto per vederlo. Il primo giorno, l'esordio sulla terra rossa nell'allenamento con Jiri Lehecka è avvenuto sul Campo Centrale, ieri con Sonego nella nuovissima Supertennis Arena allo Stadio dei Marmi . Oggi invece il numero uno del mondo ha dato spettacolo nella sessione con lo statunitense Taylor Fritz: il campo 7 però non è riuscito a contenere la folla che si è accalcata per Sinner, e molti hanno dovuto rinunciare con un po' di amaro in bocca.

La tattica per guadagnare posto: "C'è Totti..."

"C'è Totti", ha provato a urlare qualcuno con la speranza che chi si era faticosamente guadagnato un posto davanti si spostasse, ma non c'è stato verso, non ha funzionato. Alcuni hanno provato ad arrampicarsi sulle mitiche statue dello stadio Pietrangeli, ma la sicurezza li ha fatti subito scendere. In molti hanno usato lo smartphone come schermo, e anche per catturare almeno qualche immagine ricordo da riguardare a casa. Insomma, una passione sempre più incontenibile. Domani Sinner si allenerà alle 15.30 con Casper Ruud, fresco campione del Masters 1000 di Madrid, sul campo 5. "Non l'ho ancora visto di persona - ha detto - ma non vedo l'ora. Ho cercato di sostenerlo il più possibile. Mi rendo conto che è stato un momento difficile per lui, ma sono felice di rivederlo". Per i tifosi sarà un'altra battaglia.