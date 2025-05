Tyra Grant ko, ma ha conquistato il pubblico del Foro Italico alla prima con l'Italia

Ci sarà tempo per rifarsi. Tyra Caterina Grant ha soli 17 anni, e non importa se la prima con l'Italia non è andata come tutti speravano, lei per prima. Agli Internazionali d'Italia è stata sconfitta dalla croata Antonia Ruzic in tre set 3-6 6-3 7-5, in una battaglia durata 2 ore e 39 minuti. È andata a un passo dalla vittoria, ha avuto due match point sul 5-4 ma non è riuscita a sfruttarli e da lì non si è più rialzata, ha perso fiducia.