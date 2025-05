Sara Errani è al suo rettilineo finale. Sicuramente per il singolo e forse anche nel doppio. Ieri, intanto, ha salutato Roma, uscendo al primo turno degli Internazionali d’Italia contro l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka e il Centrale, alla fine del match, gli ha riservato una lunga standing ovation. “Questo è il mio ultimo anno in singolo e probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare, poi non so se giocherò il prossimo anno, di