Paolini diretta Internazionali d'Italia: segui il debutto contro Sun

ROMA - È il giorno del debutto agli Internazionali d'Italia per Jasmine Paolini, che oggi (8 maggio) sfida la neozelandese Lulu Sun (n.46 Wta). Qualificata direttamente al secondo turno del Wta 1000 di Roma, in corso sulla terra rossa del Foro Italico, l'azzurra (testa di serie n.6) cercherà di spezzare un tabù, non avendo mai superato più di un turno in singolare nel torneo (l'anno scorso però ha trionfato in doppio con Sara Errani). Segui in diretta la partita.