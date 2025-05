Alcaraz si allena con una protezione alla coscia destra: ecco le sue condizioni

Carlos Alcaraz sta alzando i giri del motore, ma sempre con attenzione alla gamba destra. Lo spagnolo oggi si è allenato con De Minaur davanti al pubblico di Roma impazzito per lui: era impossibile trovare un posto. Come negli allenamenti precedenti con Cobolli e Zverev, aveva una fasciatura compressiva su tutta la coscia destra fino a sotto il ginocchio. Il numero tre al mondo non ha potuto giocare il Masters 1000 di Madrid per la lesione all’adduttore, e adesso sta facendo di tutto per tornare al top. Il suo vero obiettivo è il Roland Garros, ma a Roma vuole fare bella figura.